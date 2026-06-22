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Cristiano Ronaldo, l’idole devenue un poison
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 23:35

Cristiano Ronaldo, l’idole devenue un poison

Cristiano Ronaldo, l’idole devenue un poison

Devenu, à 41 ans, le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est, comme souvent, au cœur de l’attention et des critiques. Si ses performances sportives sont médiocres, le plus dérangeant pour la sélection portugaise est l’atmosphère toxique que sa présence génère dans le groupe, malgré lui.

« On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C’est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. » Ces quelques mots soufflés par João Neves après le nul décevant du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1) ont été perçus comme un crime de lèse-majesté. Sur les réseaux sociaux, le champion d’Europe en titre, sa compagne et Bruno Fernandes, qui avait eu le malheur de liker une publication du joyau parisien, ont été victimes d’une vague de cyberharcèlement.

Actuellement, Ronaldo est lui-même un problème. Et on l’impose à un modèle qui le rejette. Le Portugal court à sa perte, victime de son entêtement à refuser de voir l’évidence.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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