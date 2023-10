information fournie par So Foot • 14/10/2023 à 20:17

Cristiano Ronaldo joueur le mieux payé du monde, loin devant Lionel Messi

L’Europe, nouveau continent pauvre du ballon rond ?

Forbes a dévoilé sa nouvelle liste des joueurs de football les mieux rémunérés de la planète. Un classement largement dominé par Cristiano Ronaldo et ses 260 millions de dollars de revenus, fort d’un contrat mirobolant avec Al-Nassr. Un podium sur lequel n’apparaît aucun joueur évoluant en Europe, puisque Lionel Messi (135 millions de dollars) et Neymar (112 millions de dollars) occupent respectivement les deuxième et troisième places.…

