Cristiano Ronaldo guide la Juve face à Parme par Samuel Martin (iDalgo) Après le nul de l'Inter plus tôt dans l'après-midi, la Juventus avait l'occasion de prendre quatre points d'avance sur les Milanais en cas de victoire à domicile face à Parme. Et c'est chose faite puisque la Vieille Dame s'est imposée difficilement dans ce dernier match de la 20e journée de Serie A (2-1). Ce succès, elle le doit à un doublé de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a marqué ses 15e et 16e but de la saison pour donner la victoire à son équipe. Il ouvre tout d'abord le score d'une frappe contrée avant la pause (43', 1-0) avant de répondre à l'égalisation de Cornélius (55', 1-1) au retour des vestiaires sur un beau service de Paulo Dybala (58', 2-0). Les Turinois enchaînent une 5e victoire consécutive en championnat pendant que les Parmesans manquent la possibilité de réintégrer le top 6.

