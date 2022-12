Cristiano Ronaldo, frère et fier

Remplaçant face à la Suisse, Cristiano Ronaldo n'en a pas pour autant oublié son rôle de capitaine. Le symbole d'une prise de conscience.

Gonçalo Ramos, le nouveau pistolero

Big Brother

À l'annonce de la composition d'équipe du Portugal face à la Suisse ce mardi soir, l'absence de Cristiano Ronaldo dans le onze aurait très bien pu se transformer en énième machine à rumeurs. Pourtant, le feu d'artifice signé Gonçalo Ramos, João Félix et consorts a détourné les projecteurs vers un scénario beaucoup plus important : l'écrasante victoire de lapour rallier les quarts (6-1) . Et derrière ces lumières, un CR7 attentif à la bonne progression de ses protégés.lançait Fernando Santos en conférence de presse, quelques heures avant de défier la Nati […](frustré d'être remplacé, Cristiano Ronaldo avait également quitté la pelouse en s'écharpant avec Cho Gue-sung, NDLR)Diplomatique, le sélectionneur lusitanien s'est en effet empressé d'achever un feuilleton naissant, afin de laisser les siens se préparer au festival. C'est donc dans une attitude de grand frère que Cristiano Ronaldo a abordé ce huitième de finale. À l'image de sa Coupe du monde finalement.Serein, voire souriant, derrière la ligne de touche contre les Suisses, l'attaquant a ainsi assuré son rôle d'adjoint, distillant quelques conseils à Félix en première période, puis se muant en ambianceur, au moment de fêter le missile de Ramos ou le coup de tête de Pepe. Si l'on s'attendait donc à voir l'habituel air bougon du Madérois, scrutant l'écran géant afin de mettre en scène sa frustration, force est de constater qu'il n'en a rien été. Il faut dire qu'une victoire avec cinq buts d'écart, en Coupe du monde qui plus est, adoucit le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com