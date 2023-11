information fournie par So Foot • 22/11/2023 à 16:25

Cristiano Ronaldo évite un retour au tribunal

La possible fin d’un très long feuilleton.

Saisie début octobre par Kathryn Mayorga, qui accuse Cristiano Ronaldo de l’avoir violée à Las Vegas en 2009, la cour d’appel de San Francisco a rejeté sa demande d’appel. M me Mayorga réclamait une somme plus élevée que les 320 000 euros versés par le Portugais en 2010 pour régler à l’amiable le conflit. Elle souhaitait aussi la réouverture de sa plainte, déposée en 2018 et classée sans suite en 2022.…

CD pour SOFOOT.com