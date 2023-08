information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 22:33

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr enchaînent

La machine est lancée.

Battu lors des deux premières journées de Saudi Pro League, Al-Nassr a confirmé son redressement en disposant aisément d’Al-Shabab (4-0). Cristiano Ronaldo a planté deux buts sur penalty (18 e , 38 e ). Le Portugais a aussi marqué de la tête, mais son but a été refusé pour une poussette dans la surface. Pas de triplé, donc, malgré un troisième penalty – CR7 l’a laissé à Ghareeb, qui a envoyé son tir sur le montant (63 e ) – et un coup de casque sur le poteau, à la suite duquel Sultan Al-Ghanam a corsé l’addition (80 e ). Le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a cependant embelli sa feuille de stats en donnant une passe décisive à Sadio Mané (40 e ), et Al-Nassr remonte à la sixième place.…

QB pour SOFOOT.com