Cristiano Ronaldo dit merci après son titre de meilleur Ballon d'or de tous les temps

De quoi nourrir un égo insatiable. Le Ballon d’or 2008 de Cristiano Ronaldo qui lui avait permis, à 23 ans seulement, de décrocher sa première distinction individuelle suprême a été désigné comme le « plus grand Ballon d’or de tous les temps » ce mercredi.

Les fans de football du monde entier avaient été appelés à élire le « BOAT » et c’est CR7 qui va pouvoir se vanter d’être passé devant son rival de toujours, une chose dont il ne pouvait plus se targuer depuis quelques années. Le quintuple Ballon d’or s’est réjoui de la nouvelle ce jeudi sur Instagram : « Le football appartient aux fans. Merci à tous les supporters du monde entier, le Ballon d’or Of All Time est aussi le votre. » …

MB pour SOFOOT.com