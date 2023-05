Cristiano Ronaldo devance Lionel Messi au classement des fortunes

Le débat du GOAT est relancé.

Selon des données présentées par le site SafeBettingSites.com, le Portugais Cristiano Ronaldo a récolté 16 millions de dollars de plus que son rival Lionel Messi. Leurs contrats dans leurs équipes respectives et les parrainages qu’ils entretiennent avec des partenaires et des marques ont été analysés pour établir cette classification. Déjà en tête du classement Forbes des sportifs les mieux payés de l’année 2023, CR7 est également le premier au total des cinq dernières années. En effet, sur cette longue période, l’attaquant d’Al-Nassr a empoché 629 millions de dollars, soit 16 millions de plus que l’attaquant argentin.…

AC pour SOFOOT.com