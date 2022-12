Cristiano Ronaldo, dernières larmes

Il était venu au Qatar avec le rêve d'amener le Portugal sur le toit du monde pour la première fois de son histoire et entrer encore un peu plus dans la légende du ballon rond. Trois semaines d'espoirs et de polémiques plus tard, c'est en pleurs que Cristiano Ronaldo a quitté la scène après la défaite face au Maroc. À tout jamais ?

All eyes on me

Ils étaient trois. Trois joueurs pas comme les autres, débarqués au Qatar pour abattre leur dernière carte dans l'espoir de décrocher le sacre dans une compétition qui se refuse à eux, souvent avec cruauté, depuis le début de leur carrière. Vingt-quatre heures après les images d'un Neymar inconsolable dans les bras de Dani Alves , c'est au tour de Cristiano Ronaldo d'être contraint à l'abandon, les yeux tout aussi humides. Sauf que contrairement au n°10 de la, le quintuple Ballon d'Or est directement rentré aux vestiaires, seul, comme pour souligner encore un peu plus une forme d'isolement ces derniers jours.Depuis mardi soir et sa relégation sur le banc par un Fernando Santos bien conscient du tsunami auquel il s'exposait, CR7 s'est retrouvé au cœur de toutes les attentions. Le Portugal est-il meilleur sans lui ? Quel rôle peut-il encore jouer dans cette course à l'étoile dont il se voyait être le protagoniste n°1, sans aucune contestation ? Quelle trace pourrait laisser un sacre dans lequel il ne serait qu'un second couteau ? "Seleçao ", l'avait ensuite défendu Santos en conférence de presse, assurant qu'il était encore pleinement focalisé sur l'objectif de soulever le trophée Jules Rimet.Samedi face au Maroc, toutes ces questions ont été balayées d'un revers de la main . Une nouvelle fois assis sur le banc, c'est impuissant qu'il a assisté au formidabled'En-Nesyri pour venir glacer la. Avant de rejoindre ses copains dans leur opération commando pour tenter de percer le mur…