Cristiano Ronaldo, Al-Nassr et l'appétit saoudien

La signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr confirme les ambitions saoudiennes sur l'échiquier sportif, aux relents géopolitiques, en contre-offensive du modèle développé par le Qatar.

Étape par étape

La fin de ce mois de janvier 2023 pourrait voir le football offrir un nouveau numéro de cirque. Durant sa tournée hivernale, reportée depuis deux ans en raison du Covid, le PSG devrait effectivement affronter Al-Nassr en match amical. Le Qatar contre l'Arabie saoudite, et en second plan, leurs ambassadeurs respectifs : Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo. Suffisant pour alimenter le feu provoqué par la signature du Portugais à Riyadh , mais surtout confirmer les ambitions saoudiennes, à même d'emboîter le pas au modèle qatari, implanté depuis une décennie maintenant, et ce dès les lendemains du Mondial 2022 dans la péninsule voisine. Cette joute illustre également le rapprochement étatique, du moins en surface, de deux monarchies en froid depuis 2017."réussite", entame Raphaël Le Magoariec, membre de L'Équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) à l'université de Tours. La victoire de l'Arabie saoudite devant l'Argentine en Coupe du monde en a d'ailleurs été une large illustration, puisque l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, n'a pas hésité à s'afficher avec un drapeau saoudien sur les épaules.Passé la surprise de l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie, force est donc de constater que ce choix ne paraît finalement guère surprenant. La manne financière locale aidant , convaincre CR7 de rallier la Saudi Pro League s'est avéré moins difficile que prévu., poursuit Raphaël Le Magoariec.Dans la lignée du processus entamé par Mohammed ben Salman. Le prince héritier a ainsi enclenché la seconde, au niveau rayonnement international, avec le football en tremplin d'envergure. Une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com