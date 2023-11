Cristante sur Mudryk : péno ou pas péno ?

Aleksander Čeferin doit se frotter les mains.

Déjà échaudé par les propos du président de l’UEFA, qui avait déclaré que perdre l’Italie pour l’Euro serait un « désastre » , Serhij Rebrov, le sélectionneur ukrainien, doit l’être encore un peu plus ce mardi matin. En effet, alors que ses hommes avaient absolument besoin d’une victoire pour rêver d’une qualification directe à la compétition, ces derniers se sont cassé les dents sur la Nazionale (0-0) et devront compter sur les barrages via la Ligue des nations pour rejoindre le gotha européen en juin. Sauf qu’une action litigieuse non sifflée en fin de match cristallise aujourd’hui les tensions. Servi en retrait dans la surface transalpine, Mykhaïlo Mudryk est fauché par Bryan Cristante en plein milieu du temps additionnel. Sauf que la potentielle faute n’a pas été signalée, ni par l’arbitre ni par la VAR. Un non-sens pour Rebrov. « Pour moi, c’était un penalty, cela ne fait aucun doute. Mais ce n’est pas à nous de décider, a-t-il tempéré. L’arbitre n’a pas été appelé pour vérifier. Il y a la VAR, qui n’a visiblement pas jugé opportun d’appeler l’arbitre devant l’écran. » …

JF pour SOFOOT.com