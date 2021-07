Crise: un rapport préconise de prolonger les aides et de mieux accompagner les entreprises

Pour limiter l'augmentation des faillites d'entreprises en sortie de crise, un rapport parlementaire publié mercredi préconise de prolonger encore certaines aides, comme le fonds de solidarité et le prêt garanti par l'Etat (PGE), et de renforcer l'accompagnement des entreprises en difficulté.

Le soutien public massif mis en place depuis le début de la crise "ne doit pas occulter les risques pesant sur les entreprises, notamment liés au remboursement de la dette qu'elles ont contractés" via les PGE et les reports de charges, s'inquiète le rapport de cette mission "relative aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire".

Cet endettement pourrait les "mettre en difficulté (...) et plus particulièrement les plus petites d'entre elles, fragilisées par la faiblesse de leurs fonds propres", ajoute-t-il.

Cette mission, présidée par le député LREM Romain Grau, fait donc 52 propositions pour éviter une flambée des faillites, mieux détecter les entreprises en difficulté et améliorer l'accompagnement de celles en danger.

A court terme, le rapport juge nécessaire de "lever progressivement les mesures de soutien aux entreprises", en maintenant notamment "au cas par cas" le fonds de solidarité, créé pour indemniser les entreprises touchées par les restrictions sanitaires.

Les critères devront être "plus précis, liés aux coûts fixes et au caractère saisonnier de l'activité", précise-t-il.

De même, il souhaite allonger la durée des plans de recouvrement des cotisations sociales et fiscales reportées pendant la crise, et que la durée d'amortissement des PGE puisse aller au-delà des six ans prévus, "jusqu'à une durée maximale fixée à dix ans".

Depuis le début de la crise, plus de 600.000 entreprises ont souscrit pour environ 135 milliards d'euros de PGE.

Afin de renforcer les fonds propres des entreprises, notamment les plus petites, le rapport recommande aussi divers moyens de transformer les PGE en quasi fonds propres.

Les députés jugent enfin nécessaire d'"ajuster" les dispositifs existants d'accompagnement des entreprises en difficulté, en renforçant notamment les procédures amiables auxquelles les entreprises ont aujourd'hui peu recours, la mission d'alerte des commissaires aux comptes, ou encore de mieux informer les chefs d'entreprises sur ces dispositifs.

Ils proposent par exemple la création d'un nouveau tribunal, appelé tribunal des entreprises, dédié aux procédures d'accompagnement des sociétés en difficulté, et qui remplacerait le tribunal de commerce. Les missions actuelles de contentieux de ce dernier seraient transférées au tribunal judiciaire.