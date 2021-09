Crise, semi-conducteurs: le marché automobile toujours encalminé

La reprise du marché automobile français s'est encore faite attendre en août, avec une baisse des immatriculations de 15,4% sur un an, entre effets de la crise sanitaire et ceux de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Selon des chiffres provisoires diffusés mercredi matin par la Plateforme automobile (PFA) représentant les constructeurs français, près de 88.000 véhicules particuliers neufs ont été mis sur les routes le mois dernier, portant à 1,12 million le nombre d'immatriculations depuis janvier.

Si ce dernier chiffre représente une progression de 12,55% par rapport à 2020, cette année-là avait été extrêmement basse en raison du premier confinement décidé face au Covid-19 et qui avait mis à l'arrêt usines et concessions.

Au deuxième semestre, "le marché n'a pas du tout l'air de se relever par rapport à ce qu'on pouvait penser", a expliqué à l'AFP François Roudier, responsable de la communication de la PFA.

Parmi les raisons de ce marasme, M. Roudier a cité "le problème des livraisons par manque de composants", allusion à la pénurie de semi-conducteurs qui affecte les industriels dans le monde entier.

En outre, en France, "les voitures qui font beaucoup de volumes sont plutôt les petites voitures d'entrée de gamme, et ce ne sont pas celles qui sont privilégiées par les constructeurs quand ils ont des composants, ils préfèrent les mettre sur les plus gros véhicules", plus rentables, selon lui.

L'an dernier, les immatriculations de voitures neuves en France étaient tombées à 1,65 million, contre 2,2 millions en 2019, soit une chute de 25,5% à cause de la pandémie.

Sur l'année 2021, "on finira peut-être à 1,8 million de véhicules, mais ça peut être difficile à atteindre", a jugé M. Roudier: "on est sur un marché 2021 qui est à peu près au niveau de 2013-2014", période où les ventes d'automobiles étaient au creux de la vague.