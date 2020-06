Crise sanitaire: "l'Etat a été lamentable", selon Arnaud Montebourg

L'ancien ministre de l'Économie socialiste Arnaud Montebourg a estimé vendredi que l'État avait été "lamentable" dans sa gestion de la crise sanitaire et que "beaucoup de morts auraient pu être évités" avec une autre organisation.

"Le code génétique de la France, c'est l'État et l'État a été lamentable", a déclaré l'ancien ministre sur France Inter, estimant que "beaucoup de morts auraient pu être évités si on avait organisé autrement la gestion de la crise sanitaire".

"Ce n'est pas pour rien qu'il y a des milliers de plaintes au pénal contre les dirigeants de l'administration et le gouvernement. A force d'organiser la défaisance de l'État, et bien l'État il est défait lorsqu'il doit se battre et c'est ce qui s'est passé", a-t-il lancé.

Pour l'ancien avocat devenu chef d'entreprise, l'État s'est comporté en "amateur": "il a organisé un confinement généralisé avec des dégâts économiques considérables parce qu'on a été imprévoyant, qu'on n'a pas stocké les masques, on n'avait pas de tests, on a abandonné l'industrie pharmaceutique, on a rationné les Français et les soignants n'ont pas été protégés".

L'ancien locataire de Bercy a également critiqué la politique d'aides aux entreprises apportées par le gouvernement sous forme de prêts.

"On est en train de surendetter toute l'économie. Vous avez 100 milliards de prêts garantis par l'État qui se baladent (...) bientôt les loyers vont revenir, les prêts que l'on avait contractés avant, les cotisations sociales... et c'est là que l'on va arriver au mur. Comment on fait pour garder tout le personnel?", a-t-il demandé.

"On est en train de fabriquer des entreprises zombies, mortes-vivantes, surendettées, qui finiront par mourir", a mis en garde l'ancien député de Saône-et-Loire pour qui "les entreprises n'ont pas besoin de dettes supplémentaires mais de fonds propres".

"Au lieu de faire des prêts, il faut faire des subventions dans les toutes petites entreprises. Dans les PME, il faut faire des obligations convertibles, c'est un prêt qui se convertit en capital si vous ne le remboursez pas. Et dans les grandes entreprises, il faut prendre des participations, quitte à ce qu'elles soient ensuite redistribuées aux salariés", a-t-il suggéré.

"On peut ainsi amener les salariés à devenir co-propriétaires de leur entreprise, participer à son redressement et à sa gestion future et, quand elles auront meilleure fortune, au partage de sa richesse", a-t-il ajouté.