Crise sanitaire en vue à cause de l'arrêt des vaccinations d'enfants en Asie, prévient l'Unicef

L'Asie du Sud doit reprendre ses campagnes de vaccinations interrompues par le nouveau coronavirus dès que la pandémie sera circonscrite, car leur suspension met des centaines de milliers d'enfants en péril, a averti l'Unicef mardi.

"Alors que le Covid-19 ne semble pas rendre de nombreux enfants gravement malades, la santé de centaines de milliers d'enfants pourrait être affectée par cette interruption des services de vaccination", a déclaré Jean Gough, la directrice de cette agence onusienne en Asie du sud, s'inquiétant d'une "menace sérieuse".

Le Bangladesh et le Népal ont cessé leurs campagnes contre la rougeole et la rubéole, tandis qu'Afghanistan et Pakistan, deux des trois pays au monde où la polio reste endémique, ont arrêté leurs actions contre cette maladie, s'inquiète l'Unicef dans un communiqué.

En conséquence, des épidémies sporadiques de maladies évitables, dont la rougeole et la diphtérie, ont déjà été constatées au Bangladesh, Pakistan et Népal, de même source.

L'agence onusienne dédiée à l'enfance recommande ainsi "vivement" aux gouvernements de "commencer dès maintenant à planifier l'intensification des activités de vaccination une fois que la pandémie de nouveau coronavirus sera sous contrôle".

Elle appelle même à continuer à vacciner tout en prenant les mesures nécessaires.

"A partir du moment où les agents de santé prennent les précautions appropriées, notamment en se lavant les mains, il n'y a aucune raison de ne pas vacciner", a insisté Paul Rutter, conseiller de l'Unicef. "Il est même crucial que la vaccination se poursuive."

Le Covid-19 a également un impact sur l'approvisionnement en vaccins dans la région car il a affecté leur production, "générant des pénuries supplémentaires".

L'Inde, dont l'économie a fortement ralenti du fait d'un confinement national en cours depuis un mois, avait fourni 1,25 milliards de doses à l'Unicef en 2019, d'après l'Unicef.

