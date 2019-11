Crise politique en Espagne : comment en est-on arrivé là ?

Lutte fratricide, guerres d'ego, veto tactiques, division parlementaire, corruption et crise catalane : voici les ingrédients du blocage politique qui dure depuis plus de 4 ans.

Dimanche 10 novembre, les Espagnols ont élu leurs représentants au parlement. En quatre ans, c'est la quatrième fois que des élections législatives étaient organisées par Madrid. Et le résultat des urnes, avec un parlement plus fragmenté et polarisé que jamais, ne laisse pas entrevoir de sortie au blocage politique. Comment expliquer une telle situation ? Retour sur les dates-clés d'une crise permanente.