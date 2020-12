Crise: plus de 20 milliards d'euros de soutien d'urgence encore mobilisés en 2021, annonce Bercy

Le gouvernement va mobiliser l'an prochain encore plus de 20 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les ménages touchés par la crise, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, contraint de prolonger certaines aides d'urgence face à l'épidémie de Covid.

"Il n'est pas temps de lever les mesures de soutien à l'économie", a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse téléphonique, et cette "aide massive", qui sera intégrée au projet de Budget pour 2021 en cours d'examen au Parlement, sera réorientée "sur les secteurs les plus impactés", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que le déconfinement serait moins rapide que prévu, ce qui va encore accroître l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur de nombreuses entreprises, en particulier dans les activités de loisirs, la restauration ou l'évènementiel.

Et quand les secteurs fermés rouvriront, ce sera au prix de conditions sanitaires strictes, qui risquent de limiter leur activité.

Le "pilier" de cette nouvelle phase de soutien d'urgence, sera le fonds de solidarité dont les conditions d'attribution ont été renforcées en décembre, a détaillé Bruno Le Maire.

Le gouvernement prévoit d'y consacrer 7 milliards d'euros en 2021, en le maintenant "au moins jusqu'à fin juin".

Il mobilise aussi 11 milliards d'euros pour la prise en charge du chômage partiel, à la fois dans le cadre du dispositif existant, qui sera maintenu au moins jusqu'à fin janvier, et pour l'activité partielle de longue durée.

Le gouvernement prévoit aussi 1 milliard d'euros d'exonérations de charges pour les entreprises.

A cela s'ajoute des aides pour les stations de ski, les jeunes, l'aide alimentaire ou encore les aéroports.

Sur ces 20 milliards, 8,5 milliards seront financés via des reports de crédits non dépensés cette année pour le chômage partiel, le fonds de solidarité et les exonérations de charges.

Malgré tout, avec une prévision de croissance que le gouvernement maintient à 6% pour l'an prochain, le déficit et la dette vont finalement être plus élevés que ce qu'il anticipait jusqu'ici.

Le déficit devrait atteindre 8,5% du PIB (contre 6,7% prévu initialement), après 11,3% attendu cette année.

La dette va continuer à flamber l'an prochain, alors que le gouvernement espérait amorcer sa décrue grâce à la reprise. Il l'attend à 122,4% du PIB (contre 116,2% prévu jusqu'ici), après 119,8% cette année.