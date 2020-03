Crise libyenne : Ghassan Salamé a jeté l'éponge

C'est un coup dur pour le processus de réconciliation en Libye. Lundi, l'émissaire de l'ONU dans le pays, Ghassan Salamé, a démissionné, officiellement pour des « raisons de santé ». « Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress, j'ai donc demandé au secrétaire général (de l'ONU) de me libérer de mes fonctions », a écrit en arabe le diplomate libanais âgé de 69 ans sur son compte Twitter.Une information confirmée par le porte-parole de l'ONU à New York, Stéphane Dujarric : « Le secrétaire général a reçu un message de M. Salamé exprimant son intention de quitter son poste de représentant spécial pour la Libye. » « Le secrétaire général a toujours fait pleinement confiance au travail de M. Salamé et aux grands efforts qu'il a déployés pour ramener la paix en Libye. Le secrétaire général discutera avec M. Salamé de la manière d'assurer une transition en douceur afin de ne pas perdre les acquis déjà atteints », a-t-il ajouté. C'est le sixième représentant de l'ONU en Libye à jeter l'éponge en moins de dix ans. En fait depuis que le pays ravagé par une guerre civile post-Kadhafi est devenu la proie des convoitises des puissances étrangères.« J'ai essayé d'unir les Libyens »Depuis sa nomination, le 22 juin 2017, par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, à la suite de l'Allemand Martin Kobler, Ghassan Salamé s'est efforcé ? à de nombreuses reprises ?...