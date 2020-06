Crise : les assureurs auraient dû "réagir plus tôt et plus fort", selon le patron de Maif

Les atermoiements du secteur de l'assurance vont lui coûter cher en termes d'image et de crédibilité, selon Pascal Demurger.

Pascal Demurger à Paris, le 18 novembre 2014. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Critiqués par les assurés, les associations ou encore certains politiques, les assureurs n'ont pas réagi assez vite à la crise économique engendrée par le coronavirus, estime jeudi 5 juin le directeur général de la compagnie Maif Pascal Demurger.

"Nous avons beaucoup perdu collectivement à ne pas réagir plus tôt, plus et plus fort", a-t-il estimé dans un entretien au Point. "Au final, le coût pour les assureurs ne sera pas moindre que s'ils avaient consenti des gestes plus tôt ", a-t-il insisté. "La seule différence, c'est que le secteur va subir une perte de crédibilité et d'image relativement forte."

Depuis le début de la crise, notamment l'entrée en vigueur d'un strict confinement entre mi-mars et début mai, les assureurs sont vivement critiqués par d'autres secteurs, en particulier l'hôtellerie-restauration. Relayés par certains responsables politiques, ils accusent les compagnies d'avoir été aux abonnés absents pour rembourser les pertes subies par les entreprises contraintes à l'inactivité.

Plus de 3 milliards d'euros

Les assureurs, poussés par le gouvernement, ont néanmoins consenti à des efforts financiers, à hauteur de 1,75 milliard d'euros. Ils comprennent notamment une contribution de 400 millions au fonds de soutien mis en place par l'État pour les petites entreprises. S'y ajoute 1,5 milliard d'euros d'investissements dans les PME, les ETI et la santé promis par le secteur.

"Le secteur de l'assurance est en train de contribuer beaucoup plus fortement que ce qu'il prévoyait de faire en début de crise", a jugé Pascal Demurger, évoquant à ce titre un "décalage" entre son groupe et ses concurrents. Début avril, Maif, qui réalise une grande partie de ses revenus dans l'assurance automobile, a en effet annoncé rembourser 100 millions d'euros à ses assurés , disant prendre acte de la chute du nombre d'accidents à la suite du confinement.

Cet argument a été repris par des associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, pour exiger que tout le secteur agisse de même, mais la Fédération française de l'Assurance (FFA) a souligné qu'il était trop tôt pour faire de tels calculs . De fait, la Sécurité routière s'est inquiétée ce week-end de premiers chiffres "alarmants" quant aux accidents depuis la levée du confinement.

"Fallait-il attendre la fin de l'année pour faire notre geste?", s'est justifié Pascal Demurger. "Il était de notre responsabilité d'être solidaires et de faire un geste tout de suite étant donné l'ampleur de la crise."