Crise : Laurent Berger demande un "chèque relance" pour les ménages les plus modestes

"L'élément manquant de ce plan de relance, c'est l'aspect demande", a regretté le secrétaire général de la CFDT jeudi 10 septembre sur franceinfo . "Dans ce plan de relance, il n'y a pas de mesure massive pour les ménages les plus en difficulté ", a poursuivi le syndicaliste. "On veut un chèque relance notamment pour les ménages les plus modestes", a demandé Laurent Berger, soulignant que la pauvreté avait augmenté depuis 2018, "je vous laisse imaginer maintenant".

"Deuxième élément, il n'y a rien sur ces travailleurs de première ligne qui pendant tout le confinement ont été présents et ont été (...) socialement indispensables mais qui sont très peu reconnus dans leur travail", a poursuivi Laurent Berger. "Je demande que se lance très vite au ministère du Travail la discussion qui était prévue pour la revalorisation de carrière de ces personnes", a-t-il déclaré.

Le leader de la CFDT a également réitéré sa demande d'un "contrôle social" des entreprises aidées dans le cadre du plan de relance , c'est-à-dire que "les représentants du personnel (...) puissent avoir voix au chapitre sur la façon dont vont être utilisées ces aides publiques aux entreprises. Dans certaines d'entre elles, ce sera pour sauvegarder l'emploi (...) pour d'autres ce sera pour investir dans la transition écologique et changer le modèle de production, ce qui est un des objectifs du plan de relance, dans d'autres, ce sera peut-être pour embaucher un peu plus fortement des jeunes...". "Je souhaite qu'il y ait un avis conforme du CSE" sur ces questions, a insisté Laurent Berger.