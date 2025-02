Crise judiciaire et politique à New York, où des procureurs résistent à Trump

Le maire de New York Eric Adams, le 30 janvier 2025 à New York ( AFP / Yuki IWAMURA )

Les pressions de l'administration Trump sur la justice pour épargner au maire de New York un procès en corruption, avec les expulsions de migrants en toile de fond, se heurtent à la résistance des procureurs et provoquent une crise dans la plus grande ville américaine.

Vendredi, le maire démocrate Eric Adams est apparu tout sourire sur le plateau de la chaîne préférée des conservateurs Fox News, en compagnie du "tsar des frontières" Tom Homan, responsable du programme d'expulsions massives d'immigrés clandestins promis par Donald Trump durant sa campagne, qui fait craindre des violations des droits de l'homme aux organisations de défense des migrants.

Un nouveau signe de son rapprochement avec la droite alors qu'il s'est dit prêt, la veille, à collaborer davantage avec l'administration Trump sur le sujet des expulsions.

Mais derrière les sourires, l'ordre donné lundi par le ministère de la Justice aux procureurs de Manhattan de lever l'inculpation pour corruption qui pèse sur Eric Adams, dans une vaste affaire de financement illégal de campagne et de pots-de-vin impliquant la Turquie, provoque des remous politiques inédits à New York.

- Carotte et bâton -

Refusant de s'exécuter devant le pouvoir, la procureure fédérale par intérim de Manhattan, Danielle Sassoon, a remis sa démission jeudi dans un courrier de huit pages au ton ferme, suivie par l'un de ses adjoints et, d'après une information du New York Times, cinq autres responsables du département chargé de la lutte contre la corruption au ministère de la Justice.

Pour Danielle Sassoon, qui rappelle avoir travaillé pour un ancien juge conservateur à la Cour suprême, l'ordre lui imposerait de "rejeter un acte d'accusation établi par un grand jury (de citoyens) pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la solidité du dossier".

"Sous aucun régime libre, on ne peut permettre au gouvernement d'utiliser la carotte de l'abandon de poursuites, ou le bâton de la menace d'un nouveau procès, pour inciter un élu à soutenir ses objectifs politiques", a renchéri son adjoint Hagan Scotten, dans un courriel diffusé par les médias américains.

Le numéro deux du ministère de la Justice et ancien avocat personnel de Donald Trump, Emil Bove, avait clairement écrit que "les poursuites en cours ont indûment restreint la capacité du maire Adams à consacrer toute son attention et ses ressources à la lutte contre l'immigration illégale et la criminalité".

- Watergate -

"Le refus du procureur général par intérim et de plusieurs autres procureurs de se conformer à la directive du ministère de la Justice d'abandonner les poursuites contre (Eric) Adams est un affront et un acte de défiance extraordinaires et remarquables", souligne à l'AFP l'ancien procureur de New York et professeur de droit à l'Université Pace, Bennett Gershman.

L'épisode lui rappelle les démissions en cascade en 1973 de hauts magistrats, dont le ministre de la Justice de l'époque, pour refuser d'exécuter les ordres de l'ancien président Richard Nixon dans le scandale du Watergate.

Vendredi à la mi-journée, Eric Adams était toujours officiellement inculpé dans cette affaire qui le fragilise depuis des mois.

Dès son inculpation, en septembre, cet élu de l'aile droite du Parti démocrate avait plaidé non coupable et refusé de démissionner, arguant que ses ennuis judiciaires étaient dus à ses désaccords sur l'immigration avec le président démocrate de l'époque, Joe Biden.

Depuis, il s'est progressivement rapproché du camp Trump et de nombreuses voix à gauche l'accusent de vouloir obtenir une faveur présidentielle en échange d'un rapprochement avec l'administration républicaine.

Alors que Donald Trump a promis le plus grand programme d'expulsions d'immigrés clandestins de l'histoire américaine, New York, bastion démocrate et progressiste, a un statut de "ville sanctuaire" voté par ses élus, qui prévoit une limitation de la coopération avec les agents fédéraux chargés de lutter contre l'immigration clandestine.

Plusieurs élus de gauche ont demandé à la gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, de révoquer le maire en vertu de ses pouvoirs. La succession d'Eric Adams se jouera lors d'une primaire démocrate au printemps et lors de l'élection pour un nouveau maire en novembre 2025.