Crise : Jordan Bardella (RN) demande une "contribution exceptionnelle" des hauts revenus

Jordan Bardella à Paris, le 20 mai 2020. ( POOL / THOMAS COEX )

Un "effort sans précédent" attend la France. Et pour y faire face, il faut demander une "contribution exceptionnelle" des hauts revenus, a estimé jeudi 28 mai l'eurodéputé et vice-président du RN Jordan Bardella.

"Il faut mettre en place une contribution exceptionnelle des plus hauts revenus dans cet effort sans précédent qu'attend la nation" face à la crise, et l'ISF "sous une forme qui fonctionne pourrait revenir", a déclaré sur France Inter le responsable du RN. Mais "je ne crois pas qu'il faille créer de nouvelles fiscalités, une fiscalité supplémentaire", a-t-il ajouté.

"Il faudrait au contraire baisser de manière significative la fiscalité pour permettre à l'économie française de respirer et surtout à nos entreprises d'être compétitives et de relancer la machine économique", a fait valoir Jordan Bardella.

Ne pas toucher aux 35 heures

Le représentant du RN a souhaité ne pas toucher aux 35 heures même s'il "peut y avoir ensuite des modifications par branches avec des négociations", parce qu'aujourd'hui "on est dans la moyenne européenne". En revanche, il a pointé des "économies" à faire "sur le budget qu'on donne à l'Union européenne chaque année", sur "la décentralisation, sur la fraude sociale, sur l'immigration".

À propos de la chloroquine et de son dérivé l'hydroxychloroquine, dont de récentes études ont pointé le manque d'efficacité contre le Covid-19, il a admis qu'il n'y a "pour l'instant pas de traitement miracle". "Les études qui sont sorties démontrent des résultats plus mitigés sur l'hydroxychloroquine donc prudence", a déclaré l'eurodéputé. Mardi, le porte-parole du RN Sébastien Chenu avait estimé que "derrière" ces études "on a cherché à flinguer" l'infectiologue Didier Raoult.

Didier Raoult, qui avait jugé "foireuse" une étude récente montrant l'inefficacité de la chloroquine, "c'est le sanitairement incorrect". "Il est peut-être à la médecine ce que nous nous sommes à la politique, c'est-à-dire politiquement incorrect", a estimé Jordan Bardella.