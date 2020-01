Crise Iran-USA : et si le Mondial au Qatar était annulé ?

La montée des tensions entre les USA et l'Iran, à la suite de l'assassinat par drone du général Qassem Soleimani, sur décision directe de Donald Trump, risque d'avoir des conséquences inattendues, au-delà de la flambée du prix du pétrole. Notamment dans le football, où la Coupe du monde qui doit se tenir au Qatar en 2022 peut rapidement devenir la première grosse victime collatérale de ce retour de flamme dans le Golfe. Politique de moins en moins fiction...

Le Qatar, un but contre son camp ?

Qatar-Émirats arabes unis, la guerre du Golfe

Le foot n'est jamais épargné. Un bon exemple immédiat : l'équipe américaine qui se trouve actuellement au Qatar a préféré annuler son entraînement par mesure de sécurité, et le stage de vingt jours, dans cette nouvelle destination à la mode chez nos amis à crampons, devait débuter ce dimanche. La Fédération US a remis à plus tard la visite "". On les comprend fort bien quand défilent les images de la foule qui accompagne à Bagdad la dépouille de Qassem Soleimani.L'Émirat ne se situe en effet pas très loin, géographiquement et politiquement, et est pour tout dire presque au cœur de ce qui est en train de se passer. De fait, depuis 2017, le Qatar subit une guerre froide et le blocus de son puissant voisin saoudien qui lui reproche, entre autres griefs plus ou moins hypocrites (soutien au terrorisme, etc.), une proximité ou une indulgence coupable envers la République islamique d'Iran, principal rival aussi bien régional (depuis la disparition de facto de l'État irakien) que religieux (sunnite contre chiite) des Wahhabites. Or, sur cet immense échiquier, posé sur de gigantesques ressources pétrolières et de gaz naturel, le sport s'avère concrètement un des pions les plus importants et décisifs à utiliser. Ce qui nous ramène inévitablement vers les stades climatisés de Doha.Le Qatar a tout fait, et même davantage à en croire le Parquet national financier qui a ouvert une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com