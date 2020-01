Crise Iran-Etats-Unis : le coup de poker électoral de Trump

« Notre président va commencer une guerre avec l'Iran car il n'a absolument aucune capacité de négocier [...]. Alors le seul moyen auquel il pense pour se faire réélire est de débuter une guerre avec l'Iran. » Ces propos n'ont pas été tenus par un adversaire de Donald Trump mais par... lui-même en novembre 2011.L'actuel locataire de la Maison Blanche (qui rêvait déjà de s'y installer) avait ainsi taclé Barack Obama, l'accusant d'instrumentaliser le conflit avec l'Iran à des fins de politique intérieure. Et voilà huit ans plus tard, le boomerang qui lui revient dans la figure, donnant à ses adversaires des munitions pour dénoncer son « aventurisme » et son « immaturité ».A un an de la prochaine échéance présidentielle aux Etats-Unis tous les observateurs s'interrogent, au-delà de l'impulsivité désormais bien connue de Trump, sur ce qui a pu exactement le pousser à ordonner l'assassinat, le 3 janvier, du général iranien Soleimani, chef des forces spéciales des Gardiens de la Révolution. Mais personne ne doute que le milliardaire new-yorkais avait bien dans un coin de sa tête une arrière-pensée électorale.«Un bâton de dynamite jeté dans une poudrière»Flairant un coup fourré, les élus démocrates sont immédiatement passés à l'offensive. Dénonçant une frappe « provocatrice et disproportionnée » sans consultation du Congrès, ils ont annoncé hier leur intention de déposer cette semaine une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump. Au-delà de cette guerre de procédure, les démocrates entendent profiter de la très ouverte crise avec l'Iran pour démontrer la dangerosité et les incohérences de l'actuel président, candidat à un second mandat l'an prochain.Chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé les contradictions de Trump : « Cette décision pourrait bien rapprocher notre nation d'une guerre sans fin. Exactement cette ...