Crise Iran-Etats-Unis : Israël redoute les représailles de Téhéran

« Si l'Amérique prend la moindre mesure après notre riposte militaire, nous réduirons Tel Aviv et Haïfa en poussière ». Ce tweet menaçant est signé Mohsen Rezai, un haut responsable iranien, ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution. Depuis l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué vendredi en Irak par un drone américain tiré sur ordre de Donald Trump, Israël a augmenté son niveau de défense aérienne et terrestre, déjà élevé en temps normal.Les Israéliens, qui ne pleurent évidemment pas la disparition de leur ennemi Soleimani, ont toutes les raisons de craindre d'éventuelles représailles de Téhéran. Même s'ils ne seront peut-être pas les premiers visés... ne serait-ce que parce que le pays, doté d'un arsenal considérable, aurait des moyens de riposte directe contre l'Iran. Cela faisait des mois que les responsables israéliens alertaient leurs puissants protecteurs américains des menaces que faisait peser dans la région l'expansion iranienne. LIRE AUSSI > Crise Iran-Etats-Unis : ces quinze leaders ont les cartes en mainSi le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui avait semble-t-il été prévenu de l'opération contre le général iranien, a félicité Donald Trump pour avoir agi « rapidement, avec force et de manière décisive », il s'est gardé de jeter de l'huile sur le feu, précisant que les Etats-Unis avaient « comme Israël », le droit de se défendre.« C'est un énorme problème pour Israël »Israël se sent, depuis des mois, encerclé sur ses frontières par les forces alliées de Téhéran -- Hezbollah au Liban, Hamas et djihad Islamique à Gaza et Al Qods en Syrie -- que Soleimani a méthodiquement organisées, équipées et financées à grands frais au cours de ces dernières années.Particulièrement redouté des Israéliens, le Hezbollah libanais, aux ordres directs du régime des mollahs, a acquis une force de frappe redoutable. « C'est un énorme ...