Crise Iran-Etats-Unis : ces quinze leaders ont les cartes en main

La crise qui oppose l'Iran et les Etats-Unis depuis plusieurs mois a atteint son paroxysme ces derniers jours avec l'assassinat, vendredi par un drone américain, du tout-puissant général Soleimani. Ce dernier, chef de la force Al-Qods des Gardiens de la Révolution, chargée des opérations extérieures, et émissaire de la République islamique en Irak, n'était rien moins que la deuxième figure tutélaire du régime de Téhéran après le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei.Sa mort a rebattu les cartes dans la région et relancé la crainte d'un conflit mondial autour de la question nucléaire iranienne. La communauté internationale, Emmanuel Macron en tête, appelle à la désescalade, mais aucun des acteurs n'y a vraiment intérêt pour des raisons de politiques intérieures propres à chacun. Revue d'effectif.IranCe lundi matin, lors de ses obsèques nationales, les principaux plénipotentiaires du régime se sont recueillis devant son cercueil. En tête, bien sûr, le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a dirigé une courte prière en arabe devant la foule rassemblée. Avec la perte de son général emblématique, il redevient le symbole du pouvoir régalien et de la « riposte militaire » promise par l'Iran. Les obsèques se sont aussi déroulées en présence du président iranien, Hassan Rohani, du président du Parlement Ali Larijani et du chef de l'Autorité judiciaire Ebrahim Raïssi. Au premier rang était aussi présent le général de division Hossein Salami, commandant des Gardiens de la Révolution depuis avril 2019. Le général n'est pas connu pour ses positions modérées. Peu avant sa prise de fonction en janvier 2019, il était sorti de s réserve. « Si Israël prend des mesures pour commencer une nouvelle guerre, sans aucun doute, cette guerre sera celle qui se terminera par son élimination », avait-il averti. Les développements récents ne devraient pas l'avoir apaisé.Dans ce jeu ...