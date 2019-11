Crise grecque, poésie de la banlieue et amours interdites : nos films de la semaine

Chaque mercredi dans « La Matinale », les critiques du « Monde » présentent les meilleurs films à découvrir sur grand écran.

LA LISTE DE LA MATINALE

Comment filmer le rééchelonnement d'une dette ? La survie d'un membre séparé de son corps ? Les amours prohibées dans une société qui ne veut pas les voir ? Le travail du temps sur un amour que l'on croyait indestructible ? A toutes ces questions, on trouvera une réponse cette semaine dans les salles obscures.

« J'ai perdu mon corps » : l'animation au plus près de la vérité du monde

Bien au-delà de l'évidente étrangeté de son postulat de départ - une main amputée tente de rejoindre son corps d'origine à travers une ville du XXIe siècle, J'ai perdu mon corps ne ressemble à rien de ce qu'on voit ces temps-ci dans les salles obscures. Pour dire la solitude, la dislocation du réel, la fragilité des souvenirs et l'inconsistance du présent, Jérémie Clapin recourt à l'animation non pas comme à un moyen de contourner les difficultés qu'aurait suscitées la représentation photographique, mais pour exprimer l'ineffable qui habite les vues les plus quotidiennes.

J'ai perdu mon corps va et vient entre le passé et le présent en un mouvement qui acquiert un pouvoir hypnotique, happant le spectateur consentant dans l'univers singulier de son créateur. Ce va-et-vient entre le voyage de la main, animal monstrueux qui tente d'échapper aux regards, et le passé de Nouafel, le triste antihéros du film, est rendu limpide par le talent dont Jérémie Clapin fait preuve pour exprimer la beauté de paysages banals, de gens ordinaires. Thomas Sotinel

