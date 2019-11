Crise en Iran : le pouvoir prêt à rétablir Internet

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont loué jeudi l'action « rapide » des forces armées face aux « émeutiers » en Iran, et Internet serait progressivement reconnecté ce jeudi, notamment dans la capitale Téhéran, après quatre jours de coupure.Après plusieurs jours de manifestations déclenchés vendredi, quelques heures après l'annonce subite d'une forte hausse du prix de l'essence, qui ont touché de nombreuses villes, l'Etat avait affirmé mercredi être sorti victorieux d'un « complot » ourdi à l'étranger. LIRE AUSSI > Comprendre la crise qui agite l'Iran depuis deux semainesDes sources anonymes au sein du Conseil suprême de sécurité nationale ont affirmé à l'agence de presse Fars que les lignes fixes permettant d'accéder au web allaient être progressivement reconnectées dans les provinces de « Hormozgan, Kermanshah, Arak, Mashhad, Qom, Tabriz, Hamadan, Bushehr, et dans certains secteurs de Téhéran ».Selon les Gardiens de la Révolution, « des incidents, petits et grands [...] ont eu lieu dans [un peu] moins de cent villes » auxquels il a été mis fin « en moins de 24 heures, et dans certaines villes en 72 heures. » Les autorités ont confirmé la mort de cinq personnes, dont un civil seulement, mais l'ONU a dit craindre que « des dizaines » de personnes aient été tuées dans les heurts. Amnesty International a accusé le pouvoir d'avoir recouru excessivement « à la force létale pour écraser des manifestations largement pacifiques » et estime qu'au moins 106 manifestants auraient été tués.Couvre-feu numériquePour endiguer les reproches, relayés par les réseaux sociaux, le pouvoir en place avait fermé l'accès à l'internet mondial. Cité par Isna, le député réformateur Ali Motahari a estimé que ce couvre-feu numérique n'était « plus nécessaire compte tenu du retour au calme dans le pays » et a appelé les ...