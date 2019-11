Crise en Iran : «Le pouvoir considère qu'il est en guerre»

Depuis maintenant trois jours, l'Iran est coupé du monde. Dimanche matin, les autorités ont suspendu l'accès à Internet, isolant la population et empêchant les pays étrangers d'obtenir des informations sur la révolte qui s'y déroule, depuis le 15 novembre, à la suite de la hausse du prix de l'essence. Et sur sa répression. Thierry Coville, chercheur à l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) spécialiste de l'Iran, fait le point sur la situation dans le pays.On connaît son élément déclencheur, mais comment expliquer une crise d'une telle ampleur dans le pays ?L'Iran est dans une situation dramatique sur le plan économique, notamment en raison de l'embargo pétrolier et des sanctions américaines. L'inflation y dépasse 40 % et l'économie est en récession : le FMI prévoit -9,5 % cette année. Le pays était déjà au bord de l'implosion. L'annonce de la baisse des subventions gouvernementales sur l'essence, et donc la hausse de son prix - qui a triplé -, a été la goutte d'eau. La fiscalité de l'essence est compliquée à gérer, dans tous les pays, parce que les plus pauvres ressentent immédiatement la hausse des prix. Dans un pays en récession comme l'Iran, cela a mis le feu aux poudres.Comment expliquer la violence des manifestations ?Il faut se demander : comment la population réagirait, dans un pays démocratique européen, si l'essence augmentait alors que le pays connaît déjà une récession de près de 10 % ? Ce qui s'exprime là, c'est la colère, le désespoir. Je me demande même comment les Iraniens ont tenu aussi longtemps avant que cela n'éclate. Et le contexte politique interne n'est pas favorable : au départ, la baisse des subventions visait à renflouer les caisses de l'État avec, comme finalité, une redistribution aux ménages les plus pauvres. Mais ces derniers ont perdu toute confiance dans la classe politique, même la plus modérée.Que sait-on ...