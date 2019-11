Crise en Bolivie : un voyage vers le Mexique plein de péripéties pour Evo Morales

Son périple a duré deux fois plus de temps que prévu. Déterminé à « continuer la lutte », l'ancien président bolivien Evo Morales est arrivé mardi au Mexique à l'issue d'un voyage rocambolesque de seize heures dans l'espace aérien de l'Amérique latine. Une série de complications, due à des ordres et contrordres des pays survolés, ont rallongé de huit heures le temps de vol de l'avion militaire mis à la disposition du président démissionnaire. LIRE AUSSI > Démission du président Morales : comment la Bolivie a basculé dans le chaosMorales, qui s'était vu offrir lundi l'asile politique au Mexique, a finalement pu atterrir à l'aéroport international Benito Juarez de la capitale peu après 18 heures, heure française). En polo bleu ciel et en jeans, très souriant, il a serré la main du chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard venu l'accueillir. « Merci au Mexique, à ses autorités, et je tiens à vous dire que tant que je suis en vie, je reste en politique, tant que nous sommes dans le train de la vie, la lutte continue », a-t-il déclaré, assurant avoir « renoncé pour éviter plus de violences ». Il a remercié le Mexique de lui avoir « sauvé la vie ». Une autorisation qui n'est plus valableDepuis que Morales a accepté l'offre du gouvernement mexicain de lui accorder l'asile politique, et que l'appareil affrété par le président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) est venu le chercher à Chimoré, dans l'Etat de Cochabamba, en Bolivie, plusieurs pays du sous-continent lui ont mis des bâtons dans les roues. Ce périple ressemble à « un voyage dans les méandres de la politique latino-américaine avec tous les risques inhérents » aux pays concernés, a résumé Marcelo Ebrard. Les complications ont commencé lorsque l'avion de l'armée de l'air mexicaine affrété pour aller chercher Evo Morales a atterri lundi à Lima où il a été immobilisé des heures durant dans l'attente des autorisations nécessaires à ...