Crise en Bolivie : le Mexique accepte la demande d'asile de l'ex-président Evo Morales

Une porte de sortie pour le désormais ex-président Bolivien ? La ministre mexicaine de l'Intérieur, Olga Sanchez Cordero, a en effet décidé d'accorder l'asile politique à Evo Morales. « Sa vie et son intégrité physique sont menacées », a justifié ce lundi Marcelo Ebrard, ministre mexicain des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.Il a précisé que le gouvernement avait été sollicité par le chef d'Etat déchu, qui a été contraint à la démission. « Il nous a demandé verbalement et de façon formelle de lui accorder l'asile politique dans notre pays », a-t-il dit.« Mexico s'est toujours distingué tout au long de son histoire pour avoir protégé ceux qui cherchaient un refuge », a conclu le ministre.Des manifestations de pro-Morales à La PazDepuis plusieurs heures, des manifestants pro-Morales se sont formés en une foule compacte et projettent de rejoindre La Paz, la capitale, pour s'insurger contre le départ forcé de leur président. Le quotidien local Los Tiempos décrit des Boliviens « armés de bâtons » qui défilent dans les rues de la ville aux cris de « Guerre civile ! ». #LTahora #LaPaz Armados con palos y gritando "Ahora sí. Guerra Civil", personas que apoyan a Evo Morales marchan por calles de El Alto en La Paz pic.twitter.com/34QW8pkz4c-- Los Tiempos (@LosTiemposBol) November 11, 2019 Certains de ces soutiens au président démissionnaire auraient attaqué un commissariat, précise le journal.Une élection présidentielle d'ici « le 22 janvier »Alors que les successeurs prévus à Evo Morales par la Constitution ont tous démissionné avec lui, la situation politique devrait rapidement évoluer en Bolivie. Ce lundi, la deuxième vice-présidente du Sénat bolivien, l'opposante Jeanine Añez, qui doit succéder à Evo Morales au poste de chef de l'Etat, a annoncé la prochaine convocation d'une élection présidentielle, afin que le pays ait un « président élu » d'ici ...