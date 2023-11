Crise du logement: le gouvernement prête main forte à la construction

La Première ministre Elisabeth Borne (c) et le ministre délégué au Logement Patrice Vergriete (3e g) renconternt des étudiants au "All Suites Appart Hotel" à Dunkerque, le 16 novembre 2023 ( AFP / Denis Charlet )

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé jeudi à Dunkerque un coup de pouce à la construction de logements, y compris étudiants, loin des attentes d'un secteur en crise, mais devenue nécessaire pour répondre aux projets de réindustrialisation.

Face à la crise de l'immobilier et du crédit, l'attente est énorme et unanime. Le nombre de ménages en attente d'un logement social (2,42 millions) n'a jamais été aussi élevé et celui des personnes sans domicile a grimpé à 330.000.

"Sans nouveaux logements abordables, nous raterions le coche de la réindustrialisation et du renouveau du territoire", a souligné la Première ministre en reconnaissant "une période difficile pour le secteur".

Elle était accompagnée du ministre délégué chargé du Logement Patrice Vergriete. Cet ancien maire de Dunkerque, ingénieur urbaniste de formation, a encouragé dans sa ville la construction de logements pour les rapprocher notamment des nouveaux emplois industriels.

Comme les 1.200 emplois directs à venir de la méga-usine de batteries électriques de la start-up Verkor, que Mme Borne a inaugurée dans l'après-midi.

Après un détour par Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) auprès des habitants touchés par les inondations, la cheffe du gouvernement a annoncé l'engagement par l'Etat et la Caisse des dépôts de 500 millions d'euros et compte sur un apport similaire des investisseurs institutionnels pour "doubler" d'ici à 2026 la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI) à 30.000 unités chaque année.

Ce type de logements est proposé à des tarifs réglementés mais plus élevés qu'en logement social.

- "Pas au niveau" -

Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH), principale confédération de bailleurs sociaux, "ne doute pas qu'il y ait une prise de conscience" de la crise mais pour elle "les réponses sont pas du tout au niveau".

Une réflexion va, en outre, être engagée pour lancer un deuxième plan de rachat de logements à des promoteurs, pour relancer des chantiers en berne et produire du logement social et intermédiaire.

Pour Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), ce plan de rachat "amoindrit la mauvaise nouvelle" de la crise, mais il "préfèrerait s’en passer".

Pour les étudiants, Elisabeth Borne a promis la construction d'ici à trois ans de 35.000 logements supplémentaires, dont les modalités seront précisées prochainement par les ministres Patrice Vergriete et Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur).

Le nombre de ménages en attente d'un logement social (2,42 millions) n'a jamais été aussi élevé et celui des personnes sans domicile a grimpé à 330.000 ( AFP / Damien MEYER )

Le ministère du Logement sélectionnera aussi début 2024 20 territoires qui s’engageront à "accélérer" pour faire sortir de terre, d’ici à trois ans, environ 1.500 logements chacun.

Une mission sur la fiscalité locative est, par ailleurs, confiée à deux députées, Annaïg Le Meur et Marina Ferrari, "pour favoriser les locations de longue durée", alors que les résidences secondaires limitent l'accès au logement de certains habitants.

- "Souveraineté" -

Le projet de budget pour 2024 ne suffira pas à enrayer la crise du logement, a mis en garde, dans un rapport publié lundi, le député Horizons François Jolivet.

Mais "il n'y a pas de mesure magique", avait prévenu Mme Borne début juin, en présentant des mesures essentiellement techniques (prolongation et recentrage du prêt à taux zéro dit PTZ, aides à la location mais fin du dispositif de défiscalisation Pinel) qui avaient déçu les acteurs du secteur.

Deux textes de loi sont depuis dans les tuyaux : l'un contre l'habitat indigne, qui doit être présenté à la fin de l'année, et l'autre sur la décentralisation de la politique du logement, prévu pour le printemps.

M. Vergriete promet de "mettre des moyens" sur les logements sociaux, malgré la hausse du prix du foncier. Outre une rallonge budgétaire de 1,2 milliard d'euros pour rénover les HLM, il mise sur des "conventions territorialisées" qui fixent des objectifs par territoire. La deuxième a été signée jeudi à Dunkerque, après Dijon le 9 novembre.

La Première ministre a salué la reconversion en logements d'une ancienne friche industrielle, qui participera ainsi à la densification de la ville et à la transition écologique.

Sur le site de la future usine Verkor, elle a évoqué un projet "exceptionnel" de réindustrialisation, "symbole du retour de notre souveraineté industrielle", qui doit générer la création à Dunkerque et autour de 20.000 nouveaux emplois.