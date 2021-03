Crise du Covid-19 : le télétravail a permis d'augmenter de 22 % la productivité des salariés, selon une étude

Le télétravail a limité les dégâts de la crise du Covid-19, selon une étude de l'institut Sapiens, un think tank libéral, dévoilée lundi 15 mars Le Parisien.

(Photo d'illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

C'est l'une des conséquences de la crise du Covid-19 : l'explosion du télétravail . Si certains élus et membres du gouvernement déplorent aujourd'hui qu'il ne soit pas suffisament mis en place face à une reprise de l'épidémie, il a été largement mis en place dans le secteur tertiaire lors des deux confinements. Au printemps dernier, près du quart des salariés français se sont retrouvés contraints à travailler depuis le confort de leur domicile. Une généralisation qui a permis de limiter les dégâts, selon une étude de l'institut Sapiens, dévoilée lundi 15 mars Le Parisien.

Selon le think tank libéral, le télétravail a "permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de Produit intérieur brut (PIB) en 2020 : 167 et 173 milliards d'euros de PIB lors du premier confinement, et entre 49 et 57 milliards lors du second confinement". "Ce sont ainsi plus de 9 points de PIB qui ont été sauvés en 2020 par le déploiement du télétravail" , précise au quotidien Erwann Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens.

Le télétravail a également fait augmenter de 22% la productivité des salariés. Le travail à la maison "a entraîné la réduction du nombre de distractions et de perturbations (pauses-café, long déjeuner, bruit) tout en augmentant la motivation par la responsabilisation", souligne Dominique Calmels, cofondateur de l'Institut Sapiens. Sans compter la réduction du temps de trajet transformé en temps de travail ou sommeil supplémentaire, une meilleure gestion de l'emploi du temps et surtout "une forte réduction des réunions inutiles et chronophages".

Les auteurs de l'étude pensent également que le télétravail permet de résoudre "les nombreux dysfonctionnements managériaux", souvent source de conflit ou d'absentéisme, ce dernier coûtant environ 108 milliards d'euros par an.

Mais le télétravail permanent n'a pas que des effets positifs, loin de là. "Imposé sur du long terme sans négociation avec les salariés ni suivis suffisants, le télétravail pourrait à l'inverse engendrer jusqu'à 20 % de pertes de productivité", met en garde Laurent Cappelletti, professeur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et coauteur de l'étude.

Selon un récent sondage Odoxa, 74% des télétravailleurs confient leur besoin de retourner travailler physiquement , de temps en temps.