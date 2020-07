Crise du Covid-19 : la CRDS prolongée, un impôt qui ne dit pas son nom ?

Prélevée tous les mois sur tous les revenus à hauteur de 0,5% la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) devait disparaître en 2024. Prolongée de neuf ans, jusqu'en 2033, pour combler "le trou de la Sécu", aggravé par la crise du Covid-19, elle pourrait bien l'être de nouveau jusqu'en 2042 pour rembourser la "dette Covid".

Bercy envisage de prolonger de nouveau la CRDS jusqu'en 2042 pour rembourser la "dette Covid". ( AFP / BERTRAND GUAY )

En présentant lundi 29 juin le troisième projet de loi de finances rectificative devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a évoqué un traitement à part de la "dette Covid" par un "cantonnement" , ce qui pourrait permettre d'étaler son amortissement.

Face à la "tempête économique" déclenchée par l'épidémie de Covid-19, ce nouveau budget table sur une récession historique de 11% du PIB en 2020, un déficit qui se creuse encore (11,4%) et une dette publique qui gonfle à 120,9% du PIB. "Nous nous sommes endettés, mais nous nous sommes endettés à bon escient pour sauver notre économie", a jugé Bruno Le Maire devant les députés. "Mais cette dette Covid, nous devrons la rembourser. Nous la rembourserons par la croissance, pas par les impôts" , a-t-il indiqué.

"Nous la rembourserons en la cantonnant et en la séparant des 100 points de dette initiale", a indiqué lundi soir M. Le Maire, ce qui correspond environ à 150 milliards d'euros, précise-t-on à Bercy. "Nous fixons un échéancier qui peut courir par exemple jusqu'en 2042, d'ici une vingtaine d'années . Et comme ça, nous assumons qu'il y aura bien un remboursement de cette dette et qu'elle sera mise à part parce qu'elle est exceptionnelle et liée à des circonstances exceptionnelles", a ajouté le ministre.

L'État envisage ainsi de prolonger la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) qui est prélevée sur les revenus d'activité et revenus de remplacement jusqu'en 2042. Censé être supprimé en 2024, ce prélèvement mensuel de 0,5% sur tous les salaires a déjà été prolongé jusqu'en 2033 le mois dernier pour rembourser l'ajout de 136 milliards d'euros de dettes au "trou de la Sécu", notamment du fait de la crise du Covid. Ces neuf années supplémentaires seraient donc cette fois consacrées à la "dette Covid".

Une prolongation indolore ?

"Cela permettrait ne pas créer de nouvel impôt et de rembourser la dette à prélèvement constant", explique-t-on à Bercy, même si rien n'est encore définitivement acté. En théorie, tout du moins. En effet, maintenir pendant 18 années supplémentaires un impôt censé disparaître s'apparente pour certains à une hausse d'impôt . "Ce qui m'embête, c'est tous les non-dit. (Emmanuel Macron) nous dit, par exemple, 'je ne vais pas augmenter les impôts'. Sauf qu'en fait, on les a déjà augmentés", a dénoncé le 15 juin dernier l'économiste Thomas Piketty.

"La CRDS frappe tous les revenus à hauteur de 0,5 %. Elle s'applique donc aux intérêts et aux dividendes, certes, mais aussi aux revenus des ménages modestes" , a de son côté regretté dans les colonnes du Parisien Émilie Cariou, ex-cheffe de file LREM de la commission des Finances, membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité (EDS). Elle demande "que d'autres ressources disponibles soient utilisées, notamment celles des très grandes entreprises."

"Il ne s'agit pas d'un nouvel impôt, insiste de son côté auprès du quotidien un proche de Bruno Le Maire. Cette prolongation dans le temps est indolore par rapport aux impôts que paient les Français aujourd'hui, où la CRDS est intégrée. Et nos compatriotes préfèrent une fiscalité constante plutôt qu'un impôt spécial Covid."