Le ministère des Finances, plus communément appelé Bercy. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Au 15 janvier, près de 132 milliards de prêt garanti par l'Etat (PGE) avaient été accordés à plus de 642.000 entreprises, dont plus de 90% sont des très petites entreprises (TPE). Et certains pourraient n'être jamais remboursés. "Notre estimation actuelle (est) une fourchette entre 4,5% et 6% des PGE qui pourraient se traduire par des pertes , très majoritairement couvertes par l'Etat, à 90%, et pour 10% à la charge des banques", a indiqué mercredi 27 janvier le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, devant la commission des Finances du Sénat.

La prévision de la Banque de France est proche de celle avancée par la banque publique d'investissement Bpifrance, qui estime qu'entre 4% et 7% des PGE pourraient ne pas être remboursés. Les banques françaises sont, elles, un peu plus pessimistes : le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, a estimé que cela pourrait concerner entre 5% et 10% des PGE.

Par ailleurs, le gouverneur de la Banque de France a estimé que le report d'un an du début du remboursement des PGE proposé par les banques aux entreprises les plus en difficulté est "une bonne chose". Grâce à cela, "il n'y aura pas de mur de remboursement", a-t-il salué.

Bercy veut étaler davantage le remboursement des PGE

En plus de ce report d'un an, le gouvernement est ouvert à un étalement plus important du remboursement des PGE pour les entreprises particulièrement touchées par la crise, et même à les transformer "au cas par cas" en subvention , a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"J'engagerai les discussions avec la Commission européenne pour étudier, dans certains secteurs spécifiques, si cet étalement est envisageable", a précisé le ministre. Bruxelles doit en effet donner son feu vert à un dispositif qui consiste en une aide d'Etat. Le ministre a notamment cité le secteur de l'aéronautique, dont les perspectives de retour à une activité normale restent éloignées.

Mis en œuvre dès le début de la crise du Covid-19 en France, le prêt garanti par l'Etat est ouvert à toutes les entreprises pour un montant qui peut atteindre jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires (2019) ou deux années de masse salariale pour les entreprises plus récentes. Les entreprises qui ont souscrit un PGE peuvent étaler son amortissement sur une durée de cinq ans, sachant qu'aucun remboursement n'est désormais exigé pendant deux ans.