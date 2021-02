Crise du Covid-19 : François Bayrou propose un plan de relance de 250 milliards d'euros

Pour pouvoir relancer le pays, le haut commissaire au Plan souhaite que la dette liée à la crise du Covid-19 soit mise de côté durant 10 ans.

Le haut commissaire au Plan François Bayrou, le 22 septembre 2020 à Paris. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Pour se relever de la crise du Covid-19, François Bayrou propose, en sa qualité haut commissaire au Plan, un plan Marshall. Dans une note remise au Conseil économique, social et environnemental (Cese) mercredi 24 février, le maire de Pau plaide pour un plan de "reconquête de l'appareil productif" qu'il assimile au plan américain de l'après-guerre, pour un montant compris entre 200 milliards et 250 milliards d'euros. L e plan de relance mis en œuvre par le gouvernement est pour l'instant de 100 milliards d'euros.

"Je n'utilise pas le terme de relance. Mais il faut que l'Etat prenne la tête d'une croisade de reconquête collective pour notre économie et notre industrie", explique-t-il aux Échos.

Pour ce faire, François Bayrou souhaite que la dette liée à la crise du Covid-19 soit "cantonnée", et que son remboursement ne commence que vers 2030 et s'étale jusque vers 2060. "On pourra considérer qu'en dix années l'économie du pays aura le temps nécessaire pour se redresser", précise-t-il dans sa note.

Le haut-commissaire justifie cette position par le fait qu'il "serait très dangereux, parce que démobilisateur", de confondre les "dépenses qui relèvent du fonctionnement habituel de l'État" et celles "spécifiquement liées à l'épidémie".

Un report, mais d'annulation de la dette

La dette cantonnée correspondrait d'une part à "la dette de guerre contre l'épidémie" comprenant le "soutien aux entreprises, aux salariés, la prise en charge de toutes les dépenses sanitaires, l'investissement à l'hôpital" soit "un peu plus de 200 milliards", a détaillé M. Bayrou à l' AFP .

S'il est partisan de l'allongement de la durée de la dette, l'élu béarnais récuse cependant toute idée d'annulation mais aussi de dette "perpétuelle", dont le capital emprunté ne serait jamais remboursé.

Il plaide pour une "prise en charge de la dette qui soit partagée par les citoyens, qui soit assez claire et simple pour que les Français soit mobilisés et rassurés en face de cette charge". "Si on retrouve le fil de la croissance, il n'y aura pas de problème" pour rembourser à partir des années 2030 la dette Covid dont la charge représentera un peu moins de 20 milliards d'euros par an, soit entre 0,5% et 0,7% du produit intérieur brut (PIB) que la France devrait avoir en 2031, d'après les calculs du rapport du haut commissaire.

L'objectif initial du rapport était de réfléchir à une nouvelle stratégie de finances publiques pour la France, qui a vu son endettement passer d'environ 100 % à près de 120 % du PIB avec la pandémie. Un rapport présenté à Emmanuel Macron il y a quelques semaines. "Je ne parle pas au nom du président de la République, mais je pense qu'il est intéressé" , a estimé François Bayrou jeudi matin sur franceinfo .