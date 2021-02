Crise du Covid-19 : faut-il s'attendre à une hausse des impôts locaux ?

Alors que la crise coûte très cher aux collectivités locales, Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) juge dans Le Parisien qu'il est "probable" que les élus locaux augmenteront les impôts, notamment la taxe foncière.

(Photo d'illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Alors que la crise du Covid-19 est encore loin d'être finie, le ministre de l'Economie a assuré à plusieurs reprises que le gouvernement n'augmenterait pas les impôts pour rembourser la dette. "Quand Bruno Le Maire promet de ne pas augmenter les impôts, il s'engage pour les impôts nationaux. Pas pour les autres", souligne cependant jeudi 18 février dans les colonnes du Parisien Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Selon lui, les communes pourraient bien décider d'augmenter leurs impôts locaux pour renflouer les caisses.

Entre les achats de masque, gels, blouse, les aides et les pertes financières liées au manque d'activité, la facture de la crise du Covid-19 devrait se chiffrer à près de 6 milliards d'euros en 2020 pour les communes , selon l'Association des maires de France. Et les prévisions de l'AMF sont pires pour les années à venir. Alors qu'elle anticipait 7 à 8 milliards d'euros de pertes en trois ans, elle estime désormais que ce cap sera franchi dès la fin de l'année 2021.

"Certains élus choisiront d'augmenter le taux de la taxe foncière"

Or, Mathieu Plane rappelle que les collectivités ont beaucoup moins de facilités que l'Etat pour emprunter. "Et depuis la réforme de la suppression de la taxe d'habitation, leur levier fiscal est de plus en plus faible", insiste-t-il. Alors pour payer la facture, il est "probable" que certains élus augmentent les impôts locaux.

"Même si les choix seront hétérogènes en fonction des collectivités, il est certain que certains élus choisiront d'augmenter le taux de la taxe foncière , la principale recette fiscale des collectivités locales actuellement, pour équilibrer les comptes. Ils seront peut-être aussi tentés de réévaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM)", détaille-t-il. Les élus pourraient également augmenter certains tarifs municipaux, comme l'accès aux piscines par exemple. "On peut s'attendre à un 'mix' de tout cela", prévient M. Plane.

Ce dernier rappelle néanmoins que l'Etat a prévu un coup de pouce pour les communes, le plan de relance prévoyant des transferts pour compenser les baisses de recettes des collectivités et leur permettre d'investir, comme avec des aides à la rénovation énergétique par exemple.