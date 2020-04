Crise du coronavirus : "Pendant une année il faudra accepter de travailler jusqu'à 37 heures par semaine", estime Bruno Retailleau

Le sénateur Les Républicains estime qu'il faut "sortir du mensonge asséné aux Français depuis des années, en leur faisant croire qu'en travaillant toujours moins, on pouvait garder des services publics de très grande qualité, et qu'on pouvait améliorer son niveau de vie."

Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, le 31 août 2019, à La Baule. ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Comment va se passer le déconfinement progressif à partir du 11 mai voulu par Emmanuel Macron ? Alors que les ministres rendent mercredi 22 avril leur copie sur le sujet, Bruno Retailleau estime qu'aujourd'hui "nous ne somme pas prêts". L'objectif du 11 mai "me semble tenable si on a une vraie stratégie, or aujourd'hui nous n'avons pas cette stratégie" , a déploré mercredi matin sur France Inter le chef de file des sénateurs Les Républicains, appelant à une stratégie "plus offensive" face à la crise du coronavirus.

L'élu vendéen pense que l'économie doit reprendre. "Je pense qu'avec des mesures barrières, en adaptant les salles de restaurants par exemple, il est tout à fait possible d'avoir une reprise d'activité dans quelques semaines", estime-t-il, alors que le chef de l'Etat a explicitement dit que le restaurants, bars, cafés ou cinéma ne rouvriraient pas le 11 mai. "Tant qu'on n'aura pas le vaccin, nous serons contraints de vivre avec le virus, on ne peut pas bloquer toutes les activités humaines" , souligne-t-il.

"On perd environ deux milliards par jour. Cette destruction de richesses va durer : je ne pense pas qu'on retrouve le niveau de richesses actuel avant au moins dix ans", a prévenu Bruno Retailleau. "La croissance il va falloir aller la chercher (...) Il faudra donc produire un effort conséquent pour que les dettes d'aujourd'hui ne soient pas remboursées par la génération de demain, mais par notre croissance", a-t-il martelé.

"Il faudra accepter de se retrousser les manches"

Un effort que devront porter les travailleurs, selon le sénateur, qui propose notamment d'augmenter le temps de travail hebdomadaire. "Il faudra accepter de se retrousser les manches pour pouvoir gagner plus, travailler plus (...) Pendant une année il faudra accepter de travailler jusqu'à 37 heures par semaine , aux alentours de 1.700 heures à l'année, avec un quota d'heures supplémentaires autour de 300 heures", a-t-il avancé.

