Crise du coronavirus : les fonctionnaires percevront jusqu'à 1.000 euros de prime, annonce Gérald Darmanin

"Nous sauvons l'économie française par des moyens extrêmement important", a insisté mercredi 15 avril sur Europe 1 Gérald Darmanin, alors que la crise du coronavirus impacte considérablement l'activité en France. La récession historique que devrait connaître la France sera encore plus grave que ce qui était anticipé, avec 8% de chute du PIB en 2020, a prévenu le gouvernement après l'annonce d'une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai.

Pour faire face le ministre de l'Action et des Comptes publics présente mercredi un nouveau budget de crise lors du conseil des ministres. Le plan d'urgence de 45 milliards d'euros annoncé le mois dernier a été passé à 100 milliards , le fonds de solidarité pour les très petites entreprises d'un à six milliards. Parmi les nouvelles mesures annoncées, le versement d'une prime exceptionnels pour les soignants et fonctionnaires mobilisés , ainsi que l'avait annoncé le 25 mars dernier Emmanuel Macron.

Comme la "prime Macron" destinée aux salariés du privé, elle pourra atteindre "jusqu'à 1.000 euros" et sera exonérée d'impôts et de cotisations sociales . Le ministre de l'Action et des Comptes publics a précisé qu'"un peu plus de 300 millions d'euros" seraient consacrés au versement de cette prime dans la fonction publique d'Etat. Les maires pourront également verser cette prime à leurs fonctionnaires territoriaux. Enfin, le montant consacré aux primes des personnels soignants sera précisé par Olivier Véran, a expliqué Gérald Darmanin.

Selon Europe 1 , qui a dévoilé l'information avant même la prise de parole du ministre, cette prime sera versée par exemple aux enseignants qui gardent les enfants des soignants ou aux douaniers qui font des opérations de contrôles. Cette prime sera versée aussi bien à ceux qui sont sur le terrain qu'à ceux qui sont en télétravail. En plus des enseignants, plus de 200.000 fonctionnaires sont en capacité de travailler depuis chez eux.