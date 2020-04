Crise du coronavirus : les dividendes devraient être divisés par deux cette année

Sur les 120 sociétés de l'indice boursier de la place de Paris, 57 ont déjà annoncé qu'elles réduisaient, voire supprimaient le montant des dividendes à verser en 2020. Conséquence : les dividendes passeraient d'un niveau record de 64,5 milliards d'euros en 2019 à environ 33 milliards, selon IHS Markit.

Le groupe hôtelier Accor a renoncé à verser les 280 millions d'euros de dividendes initialement prévus en 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Face au raz-de-marée financier engendré par l'épidémie de coronavirus, nombreuses sont les entreprises qui réduisent temporairement les salaires de leurs dirigeants ou le montant des dividendes à verser, voire les suppriment, répondant ainsi à la demande du gouvernement. "Si vous avez bénéficié de la trésorerie de l'Etat, vous ne pouvez pas verser de dividendes et vous ne pouvez pas racheter des actions" , a notamment rappelé jeudi 23 avril le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Conséquence : les dividendes versés par les entreprises du SBF 120 devraient être divisés par deux par rapport à l'année dernière, selon une étude publiée par IHS Markit et relayée jeudi 23 avril par Les Echos . "La distribution de dividendes par les sociétés du SBF 120 devrait passer d'un niveau record de 64,5 milliards d'euros en 2019 à environ 33 milliards en 2020" , estime Clara Besson chez IHS Markit. L'an prochain, les dividendes devraient atteindre environ 52 milliards d'euros, selon l'entreprise américaine d'information économique.

Sur les 120 sociétés de l'indice boursier de la place de Paris, 57 ont déjà annoncé qu'elles réduisaient, voire supprimaient le montant des dividendes à verser en 2020 . Les institutions financières comme BNP Paribas, Credit Agricole et Société Générale, Amundi, Natixis, CNP Assurances et Coface devraient renoncer à environ 9 milliards d'euros de versements. AXA (qui avait distribué 3,2 milliards d'euros en 2019), Peugeot (700 millions en 2019), SCOR (320 millions en 2019) et ArcelorMittal (203 millions en 2019) devraient également suspendre leurs versements, selon IHS Markit.

Le groupe hôtelier Accor a également renoncé de son côté à verser les 280 millions d'euros de dividendes initialement prévus. Airbus, Safran, Renault ont également annulé les distributions prévues.

Les entreprises dans lesquelles l'Etat est présent comme EDF, Engie et Thales, ont aussi supprimé tout versement supplémentaire cette année.

LVMH, Hermes, Icade, Suez Environnement, Kering, Orange et Gecina ont eux baissé leurs dividendes de l'ordre de 30 %, et Carrefour et Veolia de 50%.

A contre-courant des entreprises précédemment citées, l'assemblée générale de Vivendi a approuvé le 20 avril un dividende de 0,60 euro, en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent . Le groupe Total, plus gros distributeur de dividendes, devrait par ailleurs verser, comme prévu une rétribution trimestrielle de 0,68 euro par action. Sanofi a annoncé un relèvement de son dividende de 3 %