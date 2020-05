Crise du coronavirus : François Hollande prédit des niveaux de chômage "jamais connus"

Si l'ancien président estime que les décisions prises par le gouvernement pour faire face à la crise économique du coronavirus "ont été les bonnes", il craint néanmoins "plus d'un million de chômeurs de plus" d'ici la fin de l'année.

François Hollande, le 11 février 2020 à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Chômage partiel, prêts garantis et exonération de charges pour certains secteurs... L'Etat a mobilisé 450 milliards d'euros au total , soit 20% de la richesse nationale, pour soutenir l'économie française face à la crise du coronavirus, a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lundi 25 mai sur BFMTV . De "bonnes décisions" dans "cette période", a reconnu au même moment sur France Inter François Hollande .

Mais "la crise va surgir sous nos yeux et le chômage va atteindre des niveaux jamais connus" , a estimé l'ancien président, qui avait fait de "l'inversion de la courbe du chômage" l'une des priorités de son quinquennat. "D'ici la fin de l'année, on peut penser qu'il y aura plus d'un million de chômeurs de plus , entre les licenciement qui vont se produire, les ruptures de CDD, d'interims, les faillites ou dépôts de bilans de commerçants...", a-t-il avancé, s'inquiétant également du sort des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. "Qui va les recruter ?", s'est-t-il interrogé.

Un plan en "cinq points"

Face à cette situation, il propose "un plan en cinq points" . "Il faut prévenir les licenciements, donc proposer un contrat aux entreprises qui permette la transition, qui fasse que le salarié reste lié à l'entreprise même si son activité est partielle, et qu'il puisse suivre une formation pour apprendre d'autres métiers", a-t-il proposé.

François Hollande a en outre plaidé pour une "prime à l'embauche des jeunes", la mise à disposition "de fonds propres" pour les entreprises, un "chèque déconfinement pour 10 millions de personnes, de 300 à 700 euros pour les plus modestes", ou encore le rétablissement de l'ISF et d'une taxation accrue du capital.

"Et enfin que les 'industries de la vie' soient soutenues directement par les investissements publics", a insisté l'ancien chef de l'Etat, assurant que ce plan devait être pris dès juillet et pas en septembre . "Si on attend, on paiera plus cher. Les sommes mises tout de suite sont des sommes qui seront mises en moins pour faire face au chômage", a estimé l'ancien François Hollande.

"Il faut une reprise de la consommation", car "ceux qui militent pour la décroissance, vous allez comprendre ce que c'est" avec la crise, a-t-il ironisé. Il a de même tancé les partisans d'un retour à la souveraineté nationale à gauche tels son ancien ministre Arnaud Montebourg et le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon : "S'agit-il de dire qu'il faut nous couper du monde? La crise prouve que nous sommes liés les uns aux autres."