Crise des sous-marins : "la France est une puissance indépendamment de tout contrat", assure Emmanuel Macron

Cette crise "ne change en rien la stratégie indopacifique de la France" qui a été "annoncée début 2018 en Inde", a souligné le président en appelant les Européens à "montrer" qu'ils "ont aussi la puissance et la capacité à (se) défendre".

Emmanuel Macron donne une conférence de presse, le 28 septembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La rupture du contrat portant sur la fourniture de sous-marins à l'Australie "ne change en rien la stratégie indopacifique de la France", a affirmé mardi 28 septembre Emmanuel Macron qui s'exprimait pour la première fois publiquement sur cette affaire, à l'occasion d'une conférence de presse annonçant la vente à la Grèce de trois frégates construites par Naval Group .

Cette stratégie a été "annoncée début 2018 en Inde, nous avons plusieurs partenaires dans la région, et là aussi, l'histoire et la géographie sont têtues", a expliqué le président. "La France est une puissance indépendamment de tout contrat puisque nous avons un million de compatriotes qui vivent dans cette région et plus de 8.000 soldats qui y sont déployés", a ajouté le président français.

Revenant sur l'annulation par l'Australie de l'énorme contrat de sous-marins de 55 milliards d'euros, Emmanuel Macron a affirmé que cette décision aurait des conséquences "limitées" sur les entreprises françaises concernées, dont Naval Group . Car, a-t-il expliqué, ces sous-marins devaient être en bonne partie fabriqués en Australie. Le chef de l'État a en outre indiqué que l'ambassadeur français Philippe Etienne, rappelé à Paris, retournerait à Washington mercredi, et qu'il s'entretiendrait de nouveau avec son homologue américain Joe Biden à la mi-octobre sur l'évolution de la relation bilatérale.

"Sortir de la naïveté" vis-à-vis des États-Unis

"Les États-Unis d'Amérique sont des grands amis historiques et des alliés en termes de valeurs, mais nous sommes obligés de constater que, depuis plus de dix ans, les États-Unis d'abord se concentrent sur eux-mêmes, et ont des intérêts stratégiques qui se réorientent vers la Chine et le Pacifique. C'est leur droit, c'est leur propre souveraineté. Mais nous serions là aussi naïf, ou nous commettrions une terrible erreur à ne pas vouloir en tirer toutes les conséquences pour nous-mêmes", a également prévenu Emmanuel Macron. "Les Européens doivent sortir de la naïveté", a poursuivi le chef de l'État, en appelant les Européens à "montrer" qu'ils "ont aussi la puissance et la capacité à (se) défendre".

"Lorsque nous sommes sous l'effet de pressions de puissances qui parfois se durcissent, réagir, montrer que nous avons avec nous aussi la puissance et la capacité à nous défendre n'est pas céder à l'escalade, c'est simplement nous faire respecter", a-t-il martelé.

"C'est avec le même pragmatisme et la même lucidité que nous devons, en tant qu'Européens, prendre notre part de nos propres protections. Ce n'est pas une alternative à l'alliance avec les États-Unis, pas une substitution, c'est assumer ce pilier européen dans le cadre de l'Otan. Il nous est demandé d'assumer davantage notre propre protection, je pense que c'est légitime ; c'est donc à nous de le faire", a-t-il conclu.