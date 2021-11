Crise des migrants: Poutine exhorte l'Europe à parler au Bélarus

Quelques milliers de migrants, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, une situation qui fera l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi.

L'Union européenne accuse Minsk d'avoir organisé ces mouvements migratoires, en délivrant des visas et en affrétant des vols, pour se venger de sanctions occidentales imposées au régime de M. Loukachenko l'an dernier après la brutale répression d'opposants.

Polish police and military police stop vehicles at the checkpoint on the road between Sokolka and Kuznica as they head to the reinforced border in Kuznica, November 10, 2021. Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki on November 10, 2021 accused Belarus of "state terrorism" over an unprecedented migrant crisis on the border of EU member Poland. ( AFP / Wojtek RADWANSKI )