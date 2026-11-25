Crise de sens, violences, usure, manque de reconnaissance : le mal-être au travail progresse en France

Le mal-être est en hausse particulière chez les ouvriers et chez les jeunes de 18 à 29 ans.

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Près de la moitié des salariés (45%) disent ressentir un mal-être dans leur vie professionnelle, selon un baromètre publié mercredi 25 novembre, qui pointe des causes multiples, allant de la recherche de sens au harcèlement moral, en passant par le manque de reconnaissance.

Au total, 45% des 1.000 salariés du public et du privé interrogés en ligne en octobre dans ce sondage OpinionWay pour le cabinet de conseil Ekilibre, se disent concernés par un mal-être au moins modéré. Et il est élevé, voire très élevé, pour 22% d'entre eux, contre 18% il y a un an. La satisfaction moyenne au travail des interrogés recule elle de la note de 6,9 à 6,6 sur 10.

"Il y a des gens qui globalement aiment leur travail, mais qui sont dans des conditions de travail sources d'une forme de mal-être ", déchiffre le directeur du cabinet, Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et des organisations.

Le mal-être élevé est en hausse particulière chez les ouvriers (28%, +13 points) et chez les jeunes de 18 à 29 ans (19%, +8 points sur un an).

"Une crise du lien qui s'installe dans les entreprises

"Au-delà d'une crise de sens, il y a une crise du lien qui s'installe dans les entreprises", analyse Jean-Christophe Villette, également vice-président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux (FIRPS), évoquant des manques de reconnaissance, de marge de manœuvre, de clarté des rôles de chacun, etc.

En conséquence, quatre salariés sur dix disent avoir souvent ou parfois pensé à quitter leur employeur au cours des six derniers mois, une intention liée pour 90% aux conditions de travail.

Un quart des salariés interrogés estime avoir subi des violences, physiques ou psychologiques, dans le cadre de leur travail sur douze mois, avec une forte progression de ceux déclarant avoir subi du harcèlement moral.

"Il y a une usure qui s'installe (...) et l'absence de solutions concrètes en prévention pour venir réguler ces déséquilibres ", a considéré Jean-Christophe Villette.

Les syndicats et organisations patronales doivent se retrouver mercredi pour une nouvelle session de négociation sur les arrêts de travail, dont le nombre augmente. Le gouvernement leur a demandé de trouver d'ici mi-décembre des réformes pour économiser un milliard d'euros.

Selon le sondage OpinionWay, 22% des salariés ont déclaré un arrêt lié au travail , une part stable sur un an, et presque un salarié sur deux dit avoir travaillé malade, principalement pour ne pas perdre de salaire, surtout chez les ouvriers et employés.