Qui l'eût cru ? On pensait que Mediapro allait dépoussiérer une vieille marque créée en 1977 comme Téléfoot... Elle lui a plutôt nui et TF1 s'en mord peut-être les doigts. Désormais, Téléfoot sera souvent synonyme, pour beaucoup de fans de foot, de mauvais payeur et menteur qui ne tient pas sa parole. Après trois mois de tensions, la chaîne Téléfoot de Mediapro jette l'éponge. Selon L'Équipe, confirmée par l'Agence France-Presse, le directeur général Julien Bergeaud a fait savoir à ses équipes qu'un accord avait été trouvé avec la Ligue de football professionnel (LFP) en vue d'un désengagement. Marc Sénéchal, conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nanterre, est parvenu à trouver une issue avec les deux parties en conflit. Selon l'AFP, la LFP, dirigée par Vincent Labrune, devrait récupérer ses droits de diffusion d'ici au 21 décembre.

Pour rappel, Mediapro, consortium hispano-chinois dont le premier actionnaire est le fonds d'investissement privé Orient Hontai Capital, avait raflé les droits de la Ligue 1 et Ligue 2 pour les saisons 2020 à 2024 contre la promesse de payer 830 millions d'euros par an à la LFP. Mais il a refusé de payer l'échéance d'octobre et de décembre, soit un total de près de 325 millions d'euros que les clubs de football de Ligue 1 n'ont pu percevoir. Selon l'AFP, la LFP devrait récupérer ses droits de diffusion d'ici au 21 décembre.

Canal+, la seule

... Lire la suite sur LePoint.fr