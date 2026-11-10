Crise dans l'éducation : étudiants, lycéens et enseignants à nouveau mobilisés mardi

Une femme photographie des poubelles qui bloquent l'accès au lycée Colbert, à Paris, le 7 novembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Une intersyndicale rassemblant organisations de jeunesse et enseignants appelle mardi à une nouvelle journée de grève et de manifestations, alors que les discussions avec l'exécutif sont dans l'impasse près de deux mois après le début du mouvement de contestation lycéenne et étudiante.

Quarante-neuf lycées, soit 1,3 % des 3.700 que compte la France, étaient bloqués mardi à 9H30, selon le ministère de l'Éducation, qui précise qu'aucune perturbation n'était relevée dans trois quarts des départements.

Dans la région lyonnaise, une vingtaine de lycées et collèges sont perturbés mardi matin, sept faisant l'objet de "regroupements à des degrés divers" et 13 ayant opté pour des cours en distanciel, a indiqué la préfecture du Rhône à l'AFP.

À Rennes, l'université Rennes 2, haut lieu de la contestation étudiante où les policiers sont intervenus lundi soir pour lever un blocage, reste fermée mardi dans un contexte de "grande tension", a annoncé la présidence de la faculté.

Des manifestations sont prévues dans la plupart des grandes villes de France. À Paris, un cortège partira à 14H00 de Panthéon en direction de la Place d'Italie. Entre 2.000 et 4.000 personnes sont attendues, selon une note interne du renseignement consultée par l'AFP.

Après l'interdiction de sa manifestation initialement prévue au départ de la Bastille, Interfac Île-de-France, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, a décidé de rejoindre ce défilé pour "faire bloc ensemble", selon l'une de ses membres, Coppélia Moreau.

Toujours selon le renseignement, entre 3.000 et 6.000 personnes étaient attendues à cette manifestation.

"On tient le bon bout"

L'intersyndicale CGT, FSU, FO, Solidaires, Union syndicale lycéenne, Unef, Union étudiante, Fage et FSE avait appelé samedi à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi.

"C'est le moment d'amplifier la mobilisation en continuant à mettre le gouvernement sous pression", ont fait valoir dans un communiqué commun les signataires, alors que la journée de mobilisation du 5 novembre a réuni entre 575.000 (autorités) et 1,6 million de manifestants à travers la France.

"Le rapport de force est de notre côté, il faut continuer. Je ne dis pas qu'on a des victoires, mais je dis qu'on tient le bon bout", a estimé lundi soir Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne (USL), à l'issue d'une réunion à Matignon sur la réforme de Parcoursup qui a tourné court.

"Il faut rester mobilisés, on ne se bat pas que pour nous. On se bat pour les enseignants et enseignantes, pour leurs conditions de travail", a insisté le leader lycéen.

Le gouvernement a notamment annoncé il y a quinze jours une transformation progressive de Parcoursup dès 2027, avant son remplacement complet en 2028. Il a également promis des investissements supplémentaires pour le bâti scolaire et des moyens nouveaux pour les établissements les plus en difficulté.

"L'idée, c'est d'avoir une journée de mobilisation au sens large, avec des grèves, des manifestations et des rassemblements" pour "offrir un rebond à la mobilisation de la jeunesse avec des cortèges encadrés, sécurisés alors que devant les lycées, ça commence à pas mal se tendre", a de son côté expliqué à l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat dans le second degré.

Un manifestant tient une pancarte sur laquelle est inscrit "Grève GenZerale" sur la place de la République, lors d'une journée d'action nationale marquée par des grèves syndicales et des manifestations étudiantes, à Paris, le 5 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Dans l'Éducation nationale, la grève "s'annonce suivie à certains endroits", a estimé la responsable syndicale, tout en reconnaissant que la mobilisation devrait être moins importante que celle du 5 novembre, où près de 16 % des enseignants s'étaient mis en grève selon le ministère.

Cette journée s'inscrit également dans un contexte plus large de mobilisation de la fonction publique: une intersyndicale a appelé lundi à la grève le 17 novembre pour réclamer notamment des augmentations salariales, tandis que la CGT a invité "l'ensemble des salariés, des retraités et des jeunes" à se mobiliser.