Le nouveau président de la Banque centrale du Paraguay, Jorge Luis Schreiner, à Asuncion au Paraguay le 18 novembre 2026 ( AFP / DANIEL DUARTE )

Le nouveau président de la Banque centrale du Paraguay (BCP) a estimé mercredi, dans un entretien à l'AFP, que les actifs perdus ou irrécupérables à la suite de la crise de la banque numérique Ueno pourraient atteindre un milliard de dollars, dans le pire scénario.

Jorge Luis Schreiner, dont le prédécesseur à la tête de la BCP a été inculpé et incarcéré, comme l'ex-chef de l'Etat Santiago Peña, considère que cette crise est née de normes complaisantes, qui ont permis une proximité entre un groupe économique et le pouvoir politique, favorisant "un système d'amis, de relations".

Mais pour lui, "cela n'a pas été une crise financière, mais la crise d'une banque".

Q: Où en est le processus de récupération et de restitution de fonds aux déposants et épargnants lésés ?

R: "La Banque centrale, grâce à Dieu, a réagi très rapidement. En moins de cinq jours, elle a procédé à des virements à environ 1,812 millions de personnes, jusqu'à un montant équivalant à 40 salaires (minimum, NDLR), on parle d'environ 18.000 dollars (...) C'est un record. J'ai reçu de nombreuses félicitations du Brésil, d'autres pays voisins : +C'est incroyable ce que vous avez fait+. Malgré les faiblesses institutionnelles, le pays a réagi à temps (...) Je ne peux pas promettre de magie, mais je peux promettre qu'en décembre, nous aurons complètement transféré aussi bien le portefeuille de crédits (chez Ueno) que le portefeuille de cartes." (pour ceux qui n'avaient qu'une carte bancaire Ueno, NDLR)

Q: A combien estimez-vous la perte, le total de fonds perdus dans cette crise Ueno et potentiellement irrécupérables ?

R: "Le total... Ce serait irresponsable de ma part de dire combien, pour une raison simple (...) il nous faudra au moins encore un ou deux mois pour déterminer exactement combien vaut chaque actif, je parle de sa valeur de marché (...) Par conséquent, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si la perte sera d'un milliard ou moins d'un milliard, mais elle tourne autour du milliard de dollars, en négatif, dans un scénario où la valeur (des actifs, NDLR) serait effectivement zéro. Je ne pense pas que ce sera zéro, parce qu'il existe des actifs qui ont de la valeur (...) Il y a des biens immobiliers très précieux."

Q: Combien avez-vous identifié à ce jour d'actifs transférables qui pourraient couvrir les fonds de retraite ?

R: "Aujourd'hui nous en sommes déjà à un peu plus d'un milliard."

Q: Quelle est la cause ou la genèse, de la crise de Ueno Bank, et quelles leçons en tirer ?

R: "Il y a deux choses (...) le crédit massif accordé à des entreprises liées à la propre entité bancaire (...) L'autre élément est le lien très fort entre un groupe économique et le pouvoir en place. (...) . C'est comme si l'on avait conçu un système d'amis, de relations, et c'est là que réside justement la cause de ce que nous avons vécu au Paraguay (...) Ce sont deux points dont je crois nous devons tirer la leçon."

Q: Justement, comment rétablir la confiance dans la Banque centrale, son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place, après une telle crise ?

R: "Ma première demande et condition au président actuel, Pedro Alliana, a été un soutien total sans ingérence politique. (...) Et ces jours-ci j'ai demandé l'assistance technique du Fonds monétaire international, afin qu'il examine les éléments qui manquent encore pour renforcer la Banque centrale. Aujourd'hui nous avons la formidable opportunité de reconstruire tout cela. En révisant les normes qui ont été modifiées délibérément (sous la présidence Peña, NDLR) pour affaiblir l'indépendance, et qui expliquent l'existence d'une pollution entre le secteur public, le secteur privé et la mauvaise gestion."

Q: Quelles sont les prochaines étapes en ce sens ?

R: "En principe, en décembre, une première mission (du FMI) viendra pour convenir d'une feuille de route, du type de lois que nous devons revoir, des aspects opérationnels de la Banque centrale, y compris les questions de change et de politique monétaire. J'ai demandé une révision complète afin de discuter avec le nouveau directoire de ce qui doit changer à la Banque centrale (...) Si dans les six mois je parviens à envoyer les projets de loi, avec l'appui du FMI, qui visent à rétablir une institutionnalité réduisant au minimum les défaillances humaines, c'est là qu'est la clé."