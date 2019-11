Crise au Chili : cinq minutes pour comprendre pourquoi la colère s'étend

Trois semaines après les débuts d'une intense crise sociale qui s'est soldée par la mort de 20 manifestants, aucune issue ne se semble se profiler au Chili, malgré les quelques concessions faites par le pouvoir. Mercredi, des rassemblements se sont étendus jusqu'aux quartiers aisés de la capitale, Santiago.Sous le coup d'une plainte pour sa responsabilité présumée dans des crimes contre l'humanité commis par les forces de l'ordre depuis le début de la contestation, le président Sebastian Piñera exclut de démissionner mais se dit prêt à réviser la Constitution, dont certaines dispositions héritées de la dictature de Pinochet sont vues comme la matrice des inégalités sociales aux racines de la révolte. On vous explique tout cela en cinq questions.Que réclament les manifestants ?C'est la vie chère qui est à l'origine du mouvement. Les manifestations ont commencé le 18 octobre avec l'annonce d'une hausse du ticket de métro de 800 à 830 pesos (1,04 euro) aux heures de pointe, à Santiago du Chili, après une première augmentation de 20 pesos en janvier dernier. La dernière hausse a rapidement été annulée, mais la capitale chilienne reste le théâtre quotidien de manifestations qui dégénèrent quasi systématiquement en affrontements avec les forces de l'ordre.Plus largement, les manifestants protestent contre les inégalités et demandent des réformes du modèle ultralibéral chilien, qui les contraint souvent à s'endetter lourdement pour accéder à l'éducation et aux soins. Ils réclament notamment une réforme du système de retraites et une révision de la Constitution, tous deux hérités de la période de la dictature d'Augusto Pinochet, achevée en 1990. Certains manifestants appellent également à la démission du président conservateur Sebastian Piñera.Comment le pouvoir chilien réagit-il ?Dès le début de la crise, le pouvoir a décrété l'état d'urgence, faisant appel aux militaires ...