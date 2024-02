information fournie par So Foot • 06/02/2024 à 09:53

Crise à l’OM : les joueurs vont rencontrer les supporters

Après la défaite très décevante contre l’Olympique lyonnais (0-1) ce dimanche au Groupama Stadium, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont convoqué une réunion de crise entre les joueurs, le staff et les dirigeants. Celle-ci avait pour objectif de mettre les choses au clair. La semaine de tension va continuer à Marseille, puisque selon des informations de L’Équipe, les joueurs rencontreront ce mardi leurs supporters à la Commanderie, centre d’entraînement des Olympiens. Avant la réception de Metz vendredi en Ligue 1, cette rencontre pourrait apaiser les tensions et ressouder le groupe.…

