Crise à l'Olympique lyonnais : Garcia, Juninho, Aulas... les torts sont partagés

Adossé au deuxième budget de Ligue 1 (310 millions d'euros), Lyon nourrissait des ambitions élevées durant l'été 2019. Malgré de gros investissements et un potentiel évident, les espoirs ont été douchés par des performances très moyennes traduites dans les faits par une médiocre 12e place en Ligue 1. Les dirigeants lyonnais les plus exposés ont tous leur part de responsabilité.Aulas a raté la transition. Devant 1000 personnes (élus, partenaires) et aux côtés de Tony Parker, Jean-Michel Aulas a présenté ses vœux ce mercredi. Il a tenté de minimiser la situation sportive délicate de son club (en très bonne forme économique). En août, il ne s'imaginait, pourtant pas vivre six mois aussi compliqués après avoir confié les clés sportives à Juninho. Plusieurs fois, il a dû revenir en première ligne, prendre des décisions et colmater des brèches.Contrairement à ses assertions, il a pris très peu de recul. Il a aussi regretté d'avoir cédé aux supporteurs sur le cas Genesio. « Le seul boss à l'OL, ça reste lui, confie une source au club. C'est lui la seule parole écoutée et respectée par tous. » Son avis a, ainsi, été déterminant dans le choix de nommer Garcia à la tête de l'équipe en octobre. Le seul patron, c'est lui. La révolution n'a pas eu lieu.Juninho, les doutes subsistent. Pour le moment, le nouveau directeur sportif ne semble pas avoir pris la pleine mesure de son poste. Affaibli par le choix, raté, de Sylvinho, Juninho semble surtout subir la situation. Très peu bavard, très affecté par les résultats moyens, il a eu du mal, plusieurs fois, à regarder des secondes mi-temps de son équipe. Il ne s'entend pas forcément mal avec Florian Maurice, le directeur de la cellule de recrutement, mais leurs visions sur de nombreux dossiers sont assez éloignées.Cet hiver, par exemple, quand Juni voulait recruter 3 joueurs, Maurice poussait pour beaucoup moins. Le meilleur joueur de l'histoire du ...